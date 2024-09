Ukraina chce zatrzymać obwód kurski. Wojskowy odradza

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla NBC News ujawnił, że Kijów planuje bezterminowo utrzymać przy sobie rosyjskie terytoria, które przejęła w trakcie ofensywy w obwodzie kurskim. Według ukraińskiego prezydenta zajęte rosyjskie terytoria są jedynie sposobem na zmuszenie Rosji do negocjacji i zakończenia wojny. W programie "Newsroom" ppłk Krzysztof Przepiórka ocenił, że mimo wszystko "Rosja znajduje się w lepszej sytuacji w tej wojnie". - Mają praktycznie nieograniczony dostęp do broni, amunicji - mówił. - Bez linii zaopatrzenia wojsk, nie wróżę Ukraińcom w obwodzie kurskim większych sukcesów - powiedział gość programu. Tłumaczył, że przez to, że Ukraina zaatakowała obwód Kurski, tym samym osłabiła, w obwodzie charkowskim, ługańskimi donieckim. - Myślę, że Ukraińcy w najbliższym okresie czasu będą musieli się stamtąd wycofać (obwodu kurskiego -przyp.red.), jeśli nie chcą być unicestwieni - podsumował ppłk Przepiórka.