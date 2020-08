Ukraina chce ekstradycji bojowników batalionu Wagnera zatrzymanych na Białorusi

Ukraina zwróciła się do Białorusi o ekstradycję bojowników prywatnej rosyjskiej firmy wojskowej CzWK Wagner. 33 najemników zostało zatrzymanych w środę pod Mińskiem. Białoruskie siły bezpieczeństwa dostały informację o grupie 200 bojowników, którzy wjechali do kraju, aby zdestabilizować go przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się 9 sierpnia - informuje agencja UNIAN.