Trójkąt Lubelski. Polska wzmacnia współpracę z Litwą i Ukrainą

Trójkąt Lubelski stanowi porozumienie między trzema państwami, które ma dawać zachętę do dalszej integracji. Ministrowie wszystkich trzech krajów zobowiązali się do regularnych spotkań, wymiany informacji oraz powołania oficerów łącznikowych w swoich MSZ.

Podczas konferencji prasowej min.Jacek Czaputowicz nie ukrywał, że to co stanowi najlepsze spoiwo dla wszystkich trzech państw, to chęć przeciwstawienia się rosyjskiej dezinformacji i reinterpretacji historii. Jest to bardzo ważne w kontekście konfliktu w Donbasie , który wygasł tylko pozornie. Tak naprawdę na Ukrainie wciąż toczy się wojna.

I choć Ukraina nie należy ani doUnii Europejskiej, ani do NATO, to zadaniem Polski, jako jej zachodniego sąsiada jest właśnie takie włączanie jej do wspólnych przedsięwzięć, które być może kiedyś zaowocują akcesem Ukrainy do obu tych struktur.