Ukradł furgonetkę z zakładu pogrzebowego. W środku było ciało

Jak podaje "New York Post", 23-letni Deon Howard miał ukraść w sobotę furgonetkę należącą do domu pogrzebowego Collins and Stone Funeral Home w Rockford. Okazało się, że w samochodzie znajdowało się ciało. Gdy złodziej odkrył "pasażera", wyrzucił całkiem nagie zwłoki na jednej z chicagowskich alejek. Całą sprawę potwierdziła policja z Rockford.