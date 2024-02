"Ukłon w stronę prezydenta". Tak KO chce przekonać Dudę ws. KRS

Poseł KO Mariusz Witczak mówił w programie "Tłit" WP o pracach nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. - Mamy pewność, że on przejdzie przez prace sejmowe i senackie. Jednak apelujemy do prezydenta, żeby nie sypał piachu w tryby i żeby ją podpisał. (...) Musimy działać po kolei, bo jest to praźródło problemów praworządnościowych w Polsce. To jest to najbardziej zatrute miejsce, które później zatruwa kolejne przestrzenie wymiaru sprawiedliwości - mówił polityk. Dodał, że nowelizacja nie dotyczy statusu sędziów, co jest "ukłonem w stronę prezydenta". - Chcemy wrócić do konstytucyjnych zasad, czyli wyraźnie oddzielić wybór sędziów od władzy - podsumował.