Ukarany za to, że pracuje. Musi zwrócić ZUS całoroczną rentę

Tomasz Sysło został ukarany za to, że pomimo swojej niepełnosprawności ciężko pracuje i zarabia pieniądze. Musi zwrócić ponad 7 tys. złotych renty, bo pracodawca w jednym miesiącu przez przypadek przelał mu podwójną pensję. - Jesteśmy karani za to, że zaczynamy być aktywni - mówi WP Sysło.

Tomasz Sysło ma 46 lat. Od 28 porusza się na wózku. Jest malarzem i znanym we Wrocławiu społecznikiem. Pomaga dzieciom w hospicjum.

Pan Tomasz jest aktywny zawodowo, pracuje od wielu lat. - W związku z tym moja renta została obniżona do najniższej w wysokości 623 złotych miesięcznie - wyznaje WP. W 2017 roku, kiedy pracował na umowę o pracę, pracodawca popełnił błąd. - Ktoś, kto wypłacał pensje pomylił się i w lutym 2017 roku dostałem dwie wypłaty. Przekroczyłem ten próg, na który ZUS pozwala przy pobieraniu świadczeń od państwa - mówi WP.

W październiku 2018 roku dostał pierwsze pismo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pan Tomasz musi zwrócić wszystko, co otrzymał od państwa w 2017 roku. W styczniu przyszła już informacja o wszczęciu egzekucji zadłużenia. Łącznie musi spłacić 7508,56 zł. - Zostałem zaskoczony tym, że muszę zwrócić całą rentę za 2017 rok - mówi mężczyzna. Pieniądze od państwa przeznaczał głównie na leki.

Kara za aktywność zawodową

Mężczyzna podkreśla, że problem nie dotyczy tylko jego i sprawę należy potraktować dużo szerzej. - Problem jest w systemie. Osoba niepełnosprawna pobiera rentę, czyli świadczenie od państwa, które pozwala na zakup leków, rehabilitację, zaopatrzenie ortopedyczne. Jeśli ta osoba nie pracuje, to jest wszystko okej. Ale jeśli zaczyna pracę, zarabia pieniądze - nagle zaczynają się dziwne ograniczenia. Osoba niepełnosprawna nie może za dużo zarobić. To jest moment, w którym ZUS stwierdza, że te świadczenia trzeba ograniczyć albo w ogóle zawiesić - mówi mężczyzna.

- Jesteśmy karani za to, że zaczynamy być aktywni, przy czym płacimy podatki i odprowadzamy składki. Ale ZUS mówi: skoro jesteś aktywny, to my ci zabierzemy te świadczenia, bo może nie są ci potrzebne. A jest przeciwnie, te pieniądze są bardzo potrzebne. Bo każdy pieniądz, który wspiera osobę niepełnosprawną się liczy - tłumaczy pan Tomasz.