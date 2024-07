Ujawnili plan Trumpa. Gen. Skrzypczak alarmuje ws. Putina

- Jeżeli on będzie przymuszał Ukrainę i Gruzję, żeby nie wstąpiły do NATO, to będzie to wbrew strategii Sojuszu. Rosja musi być pod ciągłą presją ze względu na zagrożenie, jakie płynie z jej strony dla wschodniej flanki NATO. On nie może za NATO decydować, kto będzie członkiem, a kto nie będzie - dodaje gen. Skrzypczak, przypominając, że Europa wyraźnie mówi, iż miejsce Ukrainy i Gruzji jest w NATO.