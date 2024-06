Trump znów szokuje. "Wojna w Ukrainie zaczęła się z powodu NATO"

- Zawsze było wiadomo, że to jest coś, na co się nie zgadzają i nie można postępować wbrew ich woli. I to nie znaczy, że mają rację, kiedy to mówią, ale to było bardzo prowokacyjne, a teraz jest nawet bardziej prowokacyjne. A mówią - słyszę to często - o wstępowaniu Ukrainy do NATO, teraz też słyszę, że Francja chce tam (na Ukrainę - przyp. red.) wejść i się bić. Cóż, życzę powodzenia - zakończył kandydat Republikanów.