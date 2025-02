Ujawnił szczegóły afer w Poczcie Polskiej. W sieci lawina komentarzy

Dziennikarze Wirtualnej Polski Paweł Figurski i Patryk Słowik przeprowadzili wywiad z Prezesem Poczty Polskiej Sebastianem Mikoszem. Jak piszą sami autorzy, jest "to najszczerszy wywiad, jakiego kiedykolwiek udzielił szef dużego państwowego podmiotu".

Jednak jak wyznał sam prezes Poczty Polskiej, Amplio nie dostało wynagrodzenia za pracę, którą wykonało. Mikosz wystąpił do rady nadzorczej o zawarcie drugiej umowy, jednak ta się nie zgodziła. Powód? Dlatego że była to firma z rekomendacji prezesa.

"Mikosz odsłania smutną prawdą - instytucje publiczne, w tym także spółki skarbu państwa to świat uników i dupochronów a każdy, kto ma odwagę walczyć. Że status quo zamiast nagrody dostanie po głowie" - napisał prezes Klubu Jagiellońskiego Paweł Musiałek.

"Wygląda na to, że ktoś chce odwołać prezesa Poczty Polskiej, a ten uznał, że w ciszy nie odejdzie" - napisał były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

"No nie straciłem czasu na lekturę, zdecydowanie nie straciłem" - napisał Michał Okoński, dziennikarz Tygodnika Powszechnego.

"Jako były pracownik Envelo uważam, że facet wie, co mówi. I o ile sprawę Amplio można oceniać różnie, to niestety z diagnozą się zgadzam - Pocztą przez lata nie zarządzano, bo był strach przed buntem związków, opierdzielem z centrali, jakąkolwiek modernizacją. To jest przykre" - napisał radny Dzielnicy Ursus Krzysztof Daukszewicz.