Ujawnił aferę obyczajową w PiS. Oficer CBA ma nadal certyfikat ABW

Jak ustaliła Wirtualna Polska, były oficer CBA Wojciech J., który ujawnił, że jest seks-taśma z politykiem PiS i zawiadomił prokuraturę o niedopełnieniu obowiązków przez szefa Biura Ernestę Bejdę, ma nadal poświadczenie wydane przez ABW, umożliwiające mu dostęp do informacji ściśle tajnych.

Przypomnijmy, chodzi o ujawnioną przez Radio Zet aferę z byłym agentem CBA Wojciechem J. Pod koniec marca złożył on do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i premiera Mateusza Morawieckiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA Ernesta Bejdę.

Jak wynika z zawiadomienia, w Biurze rzekomo zatuszowano skandal obyczajowy z udziałem ważnego polityka PiS z Podkarpacia. W dokumencie mowa jest o marszałku Sejmu Marku Kuchcińskim . Zarówno polityk, jak i Kancelaria Sejmu zaprzeczają doniesieniom. Nagranie miało być zdeponowane w sejfie Wojciecha J., ale - według funkcjonariusza - w tajemniczych okolicznościach zniknęło. Z kolei kierownictwo CBA twierdzi, że żadnego nagrania nie było. I również złożyło zawiadomienie do prokuratury ws. fałszywego oskarżenia.

Tymczasem, jak ustaliła Wirtualna Polska - Wojciech J. po odejściu w maju 2018 roku ze służby w CBA nadal posiada wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

Poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli " NATO Cosmic Top Secret” (najwyższa klauzula tajności w NATO) oraz "Tres Secret UE/Eu Top Secret” (najwyższa klauzula tajności w Unii Europejskiej) wydano dokładnie 23 listopada 2016 roku. Obydwa dokumenty są ważne do 23 listopada 2021 r.

Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez ABW to gwarancja, że jej posiadacz daje rękojmię zachowania tajemnicy. Dokumentu nie otrzyma osoba, która ma problem z alkoholem czy narkotykami. Podczas postępowania sprawdzającego taka osoba weryfikowana jest w wielu źródłach – oficjalnych rejestrach, jak np. Krajowy Rejestr Karny, urzędach skarbowych, w materiałach operacyjnych różnych służb, ale także na forach prywatnych i w mediach społecznościowych. Analizowana jest dokładnie sytuacja rodzinna i prywatna funkcjonariusza, np. czy występują okoliczności pozwalające ją szantażować lub wywierać na nią presję, czy osoba nie cierpi na chorobę psychiczną.

Jak to więc możliwe, że były agent CBA, z którego obecne kierownictwo chce zrobić osobę z zaburzeniami psychicznymi, ma nadal certyfikaty dostępu do informacji niejawnych? Z naszych ustaleń wynika, że dopiero 21 listopada ubiegłego roku, a więc kilka miesięcy po odejściu Wojciecha J. z Biura, wszczęto postępowanie zmierzające do odebrania poświadczeń.