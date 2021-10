Ujawniamy strategię PiS. "Niebezpieczna dla Polski"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, rząd idzie na dalsze zwarcie z Brukselą i nie będzie dobrowolnie płacił kar nałożonych na Polskę przez TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej i kopalni Turów. - To, co dzieje się na linii Warszawa-Bruksela, nie jest dobrym scenariuszem dla Polski. Długoterminowo na tym zwarciu bardzo tracimy - powiedziała w programie "Newsroom" WP dr Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zdaniem na dalszy rozwój konfliktu duży wpływ będzie miała postawa Komisji Europejskiej. - KE chce zapobiegać fali populizmu. (…) Dla KE to też ważna rozgrywka - mówiła dr Brodzińska-Mirowska, oceniając, że strategia rządu PiS jest niebezpieczna dla polskiego interesu. - Nasz pozycja w UE jest najgorsza od momentu wstąpienia do Wspólnoty - stwierdziła rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi.