Ujawnia rozmowy z Kaczyńskim. "Szukane były tzw. haki na mnie"

- Jarosław Kaczyński stosunkowo szybko przychylił się do pomysłu zorganizowania tych wyborów. Potem dążył do ich przeprowadzenia aż do momentu, w którym doszedł do przekonania, że sprzeciw mój i części posłów Porozumienia doprowadzi do podtrzymania senackiego weta ws. wyborów kopertowych. Wtedy Jarosław Kaczyński przychylił się w rozmowie ze mną do rezygnacji z wyborów kopertowych. To był 5 albo 6 maja - mówił przed komisją Gowin.