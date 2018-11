UE: "Wzywamy Rosję do bezzwłocznego oddania Ukrainie okrętów"

- Unia Europejska wzywa zdecydowanie Rosję do bezwarunkowego i bezzwłocznego oddania Ukrainie okrętów i sprzętu oraz uwolnienia ukraińskich marynarzy - poinformowała w specjalnym oświadczeniu Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

"Unia Europejska wyraża swoje ogromne zaniepokojenie niebezpiecznym wzrostem napięcia na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej w ostatnich dniach, które doprowadziły do zajęcia przez Rosję ukraińskich statków i przejęcia ich załóg, a także strzelania do nich i zranienia kilku ukraińskich żołnierzy. Jesteśmy przerażeni tym użyciem siły przez Rosję, która na tle rosnącej militaryzacji na tym obszarze jest nie do przyjęcia" - czytamy w oświadczeniu.