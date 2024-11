UE powinna pozwolić Ukrainie na ataki w Rosji? Jasne stanowisko szefa dyplomacji

- Po raz kolejny powtarzam, że Ukraina powinna móc użyć broni, którą jej dostarczyliśmy, nie tylko po to by zatrzymać strzały, ale także po to by móc trafić łuczników. (...) Wciąż wierzę, że to jest to, co należy zrobić. Jestem pewien, że omówimy to jeszcze raz. Mam nadzieję, że państwa członkowskie się na to zgodzą - powiedział Borrell przed spotkaniem z ministrami spraw zagranicznych UE w Brukseli.