Trzaskowski pisze do kolegów z KO. "Przed nami najważniejsza bitwa"

W poniedziałek Trzaskowski zamieścił w mediach społecznościowych "list do przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej" , w którym zaapelował o głosy.

"Zwracam się do Was z prośbą o poparcie w nadchodzących prawyborach na kandydata na prezydenta RP. Wasze wsparcie i determinacja jest dzisiaj na wagę złota" - napisał Trzaskowski, podkreślając, że "dziś jest czas, żeby przewrócić kolejną kartę historii" i " przed nami najważniejsza bitwa ".

"Dla mnie bezpieczeństwo to nie tylko silna armia, ale także sprawna policja, bezpieczna żywność, dobrze funkcjonująca służba zdrowia i ochrona przed skutkami zmian klimatu - tak, jak widzą to Polki i Polacy" - napisał natomiast w swoim liście do kolegów z partii Trzaskowski.