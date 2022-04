UE: Broń dla Ukrainy pilniejsza od nowych sankcji

Borrell po powrocie z Kijowa, gdzie był razem z Ursulą von der Leyen, powiedział dyplomatom 27 krajów Unii, że decyzje co do dostaw broni muszą być podejmowane w ciągu kilku dni, a nie tygodni, a "Unia musi zrobić wszystko, co w jej mocy, by pomóc Ukrainie". – Zazwyczaj wojny wygrywa się i przegrywa na polach bitew – powtórzył dziś Borrell, odchodząc do retoryki części krajów UE, że "rozwiązaniem konfliktu jest dialog, a nie walka zbrojna". Część krajów UE i NATO, pogodziwszy się z prognozami długiej wojny w Ukrainie, rozważa teraz pomoc Kijowowi poprzez szkolenia żołnierzy, by wkrótce byli gotowi do użycia nowoczesnej broni. Obecnie dostawy czołgów z Czech albo systemów obrony przeciwlotniczej S-300 ze Słowacji dotyczą konstrukcji radzieckich (podobnie był z niezrealizowanym planem dostarczania myśliwców w Polski), które potrafią obsługiwać Ukraińcy.