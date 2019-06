UE będzie uszczelniać granice. Dla Europejczyków migracja jest ważniejsza od ochrony środowiska

W ciągu najbliższych 5 lat Unia Europejska będzie skupiać się na rozwiązywaniu problemu migracji i ochronie granic. Na dalszy plan zejdą nawet gospodarka i ochrona środowiska. Takie cele instytucjom UE wyznaczają przywódcy państw Wspólnoty.

Według projektu agendy strategicznej, a więc ogólnego planu działania Unii Europejskiej na lata 2019-2024, najważniejszym zadaniem Wspólnoty jest "bezpieczeństwo naszej przestrzeni fizycznej". Tak wynika z dokumentu, do którego dotarł portal Euractiv. Stanowi on propozycję wytycznych dla instytucji UE wypracowanych przez przywódców krajów członkowskich.

Kraje członkowskie zamierzają wypracować skuteczną politykę azylową oraz uregulować kwestię przemieszczania się migrantów wewnątrz wspólnoty. Jednym z mechanizmów będzie utrzymanie i rozwój współpracy z krajami, z których migranci docierają do granic UE, co przede wszystkim oznacza Turcję i Libię.

W obu przypadkach będzie to trudne. Relacje między Brukselą i Ankarą są napięte, Turcja ma na swoim terytorium ok. 3 mln uchodźców z Syrii, gdzie obecnie trwa kolejna ofensywa. Wojska prezydenta Asada ze wsparciem Rosji atakują enklawę Idlib na północy kraju, gdzie żyje ok. 2,5 mln ludzi, w większości uchodźców wewnętrznych. Z kolei w Libii trwa wojna domowa między wschodem i zachodem kraju, co blokuje wypracowane już mechanizmy kontroli napływu migrantów z Afryki i grozi kolejną falą uchodźców