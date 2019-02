UE bada biznesowe powiązania premiera Czech. To też sygnał dla polityków w Polsce

Jarosław Kaczyński powinien zainteresować się czeską polityką. Opozycja uważa, że premier Babiš wbrew prawu kontroluje wielki biznes. Formalnie wszystko wygląda dobrze, a polityk zaprzecza. Jednak to Komisja Europejska oceni, czy nie ma konfliktu interesów.

W styczniu parlament przegłosował votum nieufności wobec mniejszościowego rządu Babiša zmuszając go do zbudowania nowej koalicji. Polityka wewnętrzna i zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego to jednak tylko część kłopotów szefa rządu w Pradze. Teraz podejrzeniami o konflikt interesów zajmuje się Komisja Europejska wyposażona w nową dyrektywę.