Kolejne wezwanie przedsądowe prezesa PiS. Chce też przeprosin od wydawcy "Wyborczej"

Jarosław Kaczyński wysłał wezwanie przedsądowe do polityków PO za materiały sugerujące, że popełnił przestępstwo płatnej protekcji. Podobne pismo zostało również przekazane do Agory SA, na łamach której opublikowano "taśmy" prezesa PiS.

Polityk domagał się były one zamieszczone na profilach PO na Facebooku i Twitterze przez tydzień. Oczekuje też wpłacenia 15 tys. zł. na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Celestynowie. To nie jedyne warunki jakie stawia prezes PiS. Na portalu wyborcza.pl chce również opublikowania oświadczenia.

Jak podaje PAP prezes PiS domaga się oświadczenia od Agory, w którym zawarte będzie sformułowanie, że w tekstach "zaprezentowano bezprawne twierdzenia, sugestie i relacje osób, że Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień posła w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i oszustwa". Do czego miało nie być podstaw. Z związku z czym miało zostać naruszone dobre imię polityka.

Przeprosiny mają być opublikowane na łamach portalu wyborcza.pl i "Gazety Wyborczej". W treści ma widnieć zdanie, że do "upublicznienia rozmów doszło bez wiedzy i zgody Kaczyńskiego". W ten sposób miało dojść do "pogwałcenia dobra osobistego w postaci swobody komunikowania się ".

Oświadczenie ma też być dodane do artykułów ws. budowy wieżowców przez spółkę Srebrna. Na koniec serwis gazeta.pl ma przeprosić za to, że na Twitterze podała "nieprawdziwą i wprowadzającą w błąd informację". Żądania mają zostać spełnione do 7 lutego.