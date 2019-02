Wyciekły przekazy dnia PiS. A w środku "wyśmiewanie 'Gazety Wyborczej'"

Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca cały czas jest na świeczniku. Po aferze ujawnionej przez "Gazetę Wyborczą" przedstawiciele tego ugrupowania muszą odpowiadać na więcej pytań, i to niewygodnych. Mają jednak wiedzieć dokładnie, jak to robić. Dzięki przekazom dnia.



Portal gazeta.pl dotarł do tzw. przekazów dnia, czyli instrukcji, co i jak powinni mówić przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Wskazówki pochodzą z 29 i 30 stycznia. Wynika z nich, że "z bomby 'Gazety Wyborczej' zrobił się niewypał" i publikacja jest właściwie laurką dla Jarosława Kaczyńskiego. Bo "nie ma w niej absolutnie żadnego dowodu na jakiekolwiek nielegalne działania polityków PiS czy prezesa Kaczyńskiego" i pokazuje, że "Jarosław Kaczyński jest człowiekiem absolutnie uczciwym".

"Kolejna odsłona wojny"

"Teraz opozycja musi histerycznie szukać innego paliwa politycznego poprzez pisanie wniosków do prokuratury i domaganie się sprawdzenia oświadczeń majątkowych. (...) Działania opozycji to medialny teatr. (...) Żadnych uwag do oświadczeń majątkowych prezesa PiS nikt nigdy nie zgłaszał" - te zdania, według gazety.pl, znalazły się w przekazach dnia PiS.