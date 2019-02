Jarosław Kaczyński wysłał do PO wezwanie przedsądowe. Domaga się przeprosin

Prezes PiS skierował do Platformy Obywatelskiej wezwanie przedsądowe. Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin za zamieszczenie w sieci materiałów, w których politycy PO twierdzili, że mógł popełnić przestępstwo płatnej protekcji.

Po wystąpieniach posłów PO rzecznik PiS przyznała, że słowa polityków będą analizowane. - Jeżeli będą podstawy do tego, aby te wypowiedzi kierować do prokuratury czy sądów, to z całą pewnością to zrobimy - mówiła Beata Mazurek.

Do sprawy odniósł się Sławomir Neumann. - To dość paniczna i histeryczna obrona Jarosława Kaczyńskiego. Straszenie prokuratorem tych, którzy pokazują nieprawidłowości. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury i CBA. Rozumiem, że to jest odpowiedź. Myśmy swoje zdanie opisali i go nie zmieniamy. Nie ma powodu, aby wycofywać się z grafik - powiedział szef klubu PO.