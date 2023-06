Uderzyli z zaskoczenia. Potężna eksplozja rosyjskiej armatohaubicy

Rosjanie nie mieli nawet czasu na reakcję. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku na rosyjską armatohaubicy 2S3 Akacja na wschód od miasta Sołedar. Na nagraniu widać potężną eksplozję zaraz po uderzeniu. Jak przekazali żołnierze z 40 Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie, do zniszczenia rosyjskiej pozycji użyto ognia kontrbateryjnego przy wykorzystaniu pocisku ER GMLRS. Z tego względu niewykluczone, że w 2S3 Akację trafiła rakieta z HIMARS-ów lub MLRS-ów. Przy tak precyzyjnym uderzeniu z dalszej odległości okupanci zgromadzeni na tej pozycji nie mieli żadnych szans na przeżycie, ponieważ siła eksplozji była na tyle duża, co dobrze widać po rozerwanej na małe kawałki armatohaubicy, obok której roiło się również od amunicji.