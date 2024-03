Uderzyli z zaskoczenia. Moment ataku na centrum dowodzenia Rosjan

Kule ognia w okupowanej Awdijiwce. Żołnierze z 47. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy pochwalili się nagraniem, na którym atakują Rosjan z zaskoczenia. Miejscem akcji była dawna koksownia na terenie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Najpierw wojskowi gen. Syrskiego uderzyli przy wykorzystaniu dronów bojowych w skład broni i amunicji, czego pokłosiem była potężna eksplozja i czarne kłęby dymu. Rosjanie niczego się nie spodziewali i kilkaset metrów dalej jeden z operatorów bezzałogowca zauważył dwóch żołnierzy Putina na balkonie opuszczonego budynku. Po późniejszym zweryfikowaniu tego miejsca okazało się, że w środku znajduje się rosyjskie centrum dowodzenia. Natychmiast zdecydowano o kolejnym ataku dronów, co widać na nagraniu, jak w pewnym momencie bezzałogowiec uderza w ścianę, co kończy się kolejnym silny wybuchem. Przebywający akurat tam Rosjanie nie mieli większych szans, by wyjść z tego ataku bez szwanku.