Uderzyli w "serce Hamasu"? Mieszkańcy dostali ostrzeżenie

Kolejny atak Izraela

Agencja Reuter zauważa, że był to co najmniej drugi atak przeprowadzony przez Izrael na terenie Zachodniego Brzegu w ostatnich dniach. Palestyńskie źródła donoszą, że w starciach z izraelskimi siłami zbrojnymi zginęło do tej pory co najmniej 84 Palestyńczyków.