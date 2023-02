Uderzyli w Rosjan z zaskoczenia. Nagranie z ataku pod Donieckiem

Wojna w Ukrainie pokazuje, jak ważną rolę odgrywają teraz drony. Agencja Reutera nagrała żołnierzy 35. brygady UAV, którzy na co dzień śledzą Rosjan w obwodzie donieckim przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Gagarin, szef tej jednostki przekazał, że Ukraina dysponuje dronami rozpoznawczymi, do przenoszenia bomb oraz dronami kamikaze. Reuters udostępnił nagranie prosto z drona kamikaze, który odbywał w tym czasie misje w obwodzie donieckim. Zaatakowano wówczas kolumnę rosyjskich czołgów złożonych z T-72 i T-90. W pewnym momencie można zauważyć, że operator drona specjalnie robi kółka w powietrzu po to, by zdezorientować Rosjan i uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie. Jak przekazał Gagarin, ukraińskie drony mogą latać na odległość od trzech do 12 km, przy czym maksymalna waga przenoszonego ładunku wybuchowego to 3 kg.