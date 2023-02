Uderzy siarczysty mróz. Ważny jest jeden szczegół

W północnej połowie kraju początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 2 - 3 st. C. na wschodzie, około 4 do 5 st. C. w centrum i 6 do 7 st. C. na zachodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od minus 1 do plus 1 st.C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków północnych, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie z kierunków wschodnich, a w Wielkopolsce zmienny.