Tarcia u narodowców. Wyrzucili Roberta Bąkiewicza

Marzoch opublikował również uchwałę zarządu z 24 lutego. W uzasadnieniu wykluczenia Roberta Bąkiewicza czytamy: "Jego działania doprowadziły m.in. do skreślenia SMN z listy organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku za rok 2022, a także do znacznego zadłużenia Stowarzyszenia. Ponadto Robert Bąkiewicz rozporządzał majątkiem Stowarzyszenia bez wymaganych statutem uchwał w tych sprawach".