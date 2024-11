W połowie października szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej, Bruno Kahl, ostrzegał, że Rosja może zaatakować NATO przed 2030 rokiem. Według niego, Kreml postrzega Niemcy jako wroga, ponieważ Berlin jest drugim co do wielkości wsparciem dla Kijowa.

- Władimir Putin dąży nie tylko do zwiększenia wpływów Kremla w Europie, ale także do wyparcia obecności militarnej Stanów Zjednoczonych z kontynentu, ponieważ wydatki obronne USA znacznie przewyższają wydatki krajów Unii Europejskiej - dodał Kahl.

- To, co mówią o tym, że zamierzamy po Ukrainie zaatakować Europę, to kompletne bzdury, straszenie własnego społeczeństwa wyłącznie po to, aby wyciągnąć od niego pieniądze - stwierdził Putin.