Udane odparcie rosyjskiego ataku na miasto Szczastia. "50 rosyjskich najeźdźców zostało zniszczonych"

Prezydencki doradca powiedział, że po stronie ukraińskiej odnotowano straty. - Są one nieznaczne. Nie obniżyły skuteczności bojowej sił zbrojnych Ukrainy i innych struktur siłowych. A co najważniejsze, (...) według wstępnych danych nastąpiła tylko niewielka penetracja wroga na głębokość do 5 km obserwowana na północy obwodu charkowskiego, czernihowskiego, bliżej Sum oraz - dane te wymagają weryfikacji - prawdopodobnie w kierunku Wołynia. Ale tam, zgodnie z otrzymanymi informacjami, natarcie zostało odparte - wyjaśnił.