"Udana operacja wywiadu". Rosjanie stracili radar na Krymie Ukraiński wywiad przeprowadził na czasowo okupowanym Krymie akcję specjalną. Jej celem była rosyjska stacja radarowa Podlet. Szacunkowa wartość zniszczonego sprzętu wynosi 5 milionów dolarów.

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine