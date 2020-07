Uczestniczka debaty w Końskich zabiera głos. "Nie byłam podstawiona, moje pytanie było niewygodne"

- Absolutnie nie byłam podstawiona, nikt nie wpływał na treść mojego pytania - mówi Wirtualnej Polsce Katarzyna Serek. W trakcie debaty zapytała Andrzeja Dudę, czy jest szansa, by do Końskich wróciła kolej. "Bardzo liczymy na to jako mieszkańcy, ponieważ byłoby to motorem napędowym w rozwoju gospodarki, mojego, naszego regionu" - dodała, odczytując część pytania z kartki.

- Moje pytanie dotyczyło ważnej sprawy dla mieszkańców i dla mnie osobiście. W przeszłości przez 5 lat dojeżdżałam koleją do szkoły medycznej w Starachowicach. Kiedyś to świetnie funkcjonowało, a teraz nie mamy takiej możliwości. Dworzec jest właściwie nieczynny - dodaje Katarzyna Serek.

Przekonuje, że jej pytanie było wręcz niewygodne dla zabiegającego o reelekcję Andrzeja Dudy, bo nawiązywało do jego obietnicy złożonej kilka miesięcy temu w kampanii wyborczej. Prezydent odwiedził Końskie na początku marca. Na nieczynnym koneckim peronie podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus.

Debata prezydencka. Andrzej Duda w ogniu pytań zwykłych Polaków

- Jeśli już pyta mnie o to konecczanka, powiem w ten sposób. Jeżeli samorząd konecki złoży odpowiedni wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, to już teraz mogłoby być odtwarzane połączenie. Budżet centralny dofinansowuje taką inwestycję w 85 procentach - odparł prezydent, patrząc rozmówczyni w oczy. Dodał, że przez Końskie ma przebiegać "siódma szprycha kolejowa" prowadząca do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, a szybką koleją mieszkańcy będą mogli dojechać do Warszawy w godzinę i 5 minut.