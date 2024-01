Uczelnia Rydzyka wymagała zaświadczenia od proboszcza. W Białymstoku grzmią

- To jest skandal, skoro to wszystko jest za publiczne pieniądze to żadne zaświadczenie nie powinno być wymagane - odpowiedziała mieszkanka Białegostoku ws. koniecznego warunku do przyjęcia na studia na uczelnię Rydzyka, czyli posiadania zaświadczenia od proboszcza. W styczniu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o zwróceniu dofinansowania przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, na utworzenie kierunku studiów "Informatyka medialna". Szefowa resortu, Katarzyna Pełczyńska, zwróciła uwagę na niezwykle kuriozalne naruszenie - warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia na było posiadanie zaświadczenia od proboszcza. Temat wywołał wśród Polaków duże oburzenie. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się z kamerą na ulice Białegostoku, by poznać głos przechodniów w tej sprawie. - Wszyscy powinni mieć dostęp do szkolnictwa, a nie tylko wybrani. Nie wszyscy wierzą, dlaczego ktoś ma być dyskryminowany – skomentowała mieszkanka miasta. - Głupota, tak nie powinno być - rzucił kolejny przechodzień. - Nie powinno się prywatnych uczelni z publicznych pieniędzy opłacać. Ten kto to zrobił, powinien siedzieć – przyznała stanowczo emerytka. - Jeśli to uczelnia o. Rydzyka, to student powinien dostać zaświadczenie od proboszcza. Myślę, że osoby niewierzące nie będą tam chciały pójść – podsumowała studentka. - To jest dyskryminacja osób niemających kontaktu z proboszczem – rzuciła kolejna białostoczanka. – To jakiś nonsens – dodał kolejny przechodzień. Mieszkańcy Podlasia w większości opowiadają się za tym, by pieniądze nie trafiły do uczelni ojca Rydzyka. Co zrobić ze zwróconymi przez uczelnię środkami? Obejrzyj sondę Wirtualnej Polski.