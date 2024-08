UW reaguje ws. zatrzymania polskich studentów. "Musimy zrobić wszystko"

"Uwolnienie studentów UW jest dla nas priorytetem. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by to nastąpiło jak najszybciej" - napisał rektor UW Alojzy Nowak w przesłanym do mediów komunikacie. Rodziny studentów są na bieżąco informowane o sytuacji przez przedstawicieli uczelni oraz Wydziału Orientalistycznego.