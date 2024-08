Wraki aut w rzece Elbląg. "W środku nie było szczątków ludzkich"

Chodzi o rzekę o nazwie Elbląg, która jest kluczem do tego, by z miasta o tej samej nazwie mogły wypływać jachty, łodzie oraz barki na Zalew Wiślany. I dalej – przez przekop przez mierzeję – wychodzić na Bałtyk. Rzeka musi zostać pogłębiona, by móc na pełną skalę korzystać z przekopu. I wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku będzie to już możliwe.