Uciekali przed wojną Putina. Koczują na lotnisku kolejny miesiąc

Grupy praw człowieka wezwała rząd Korei Południowej do przyjęcia mężczyzn jako uchodźców. "Ci, którzy ubiegają się o status uchodźcy po ucieczce ze swoich krajów przed prześladowaniami politycznymi i religijnymi, mają prawo do ochrony na mocy prawa międzynarodowego" – czytamy w oświadczeniu południowokoreańskiej grupy obrońców praw człowieka. Grupa dodała, że ​​istnieje duże prawdopodobieństwo, że mężczyźni zostaną "zatrzymani lub zmobilizowani do wojska", jeśli wrócą do domu.