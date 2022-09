Uciekał przed wojną. Wyskoczył z okna

To już pełna desperacja. Poborowy wyskoczył z okna

Niezależnie od tego, punkty poborowe działały już od wczesnych godzin w wielu częściach Rosji. Tak było między innymi w Błagowieszczeńsku, czyli w mieście w azjatyckiej część Rosji - tuż przy granicy z Chinami. To tam doszło do zaskakującej reakcji jednego z mężczyzn wezwanych do stawienia się przed komisją wojskową.