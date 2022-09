Wysłannik Putina w Pekinie. "Dla Chińczyków to czerwona linia"

Moskwa informuje, że bliski współpracownik Putina Nikołaj Patruszew został wysłany do Pekinu ze specjalną misją. Ma ona dotyczyć współpracy militarnej między krajami. To kolejna w ostatnich dniach seria rozmów między ważnymi politykami obu państw. Bezpośrednia dyskusja Xi i Putina odbyła się w ubiegłym tygodniu w Uzbekistanie. Szans na zacieśnienie relacji w sferze militarnej z Chinami Rosjanom nie daje Marcin Przychodniak z PISM, który był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Jak twierdzi, zaangażowanie militarne Pekinu jest dla Chińczyków "czerwoną linią, której nie chcą przekraczać". - Xi był oszczędny w słowach. Oszczędniejszy, niż zazwyczaj, jeśli chodzi o pochwały. Chińczycy chcieli przez brak poparcia pokazać państwom regionu, że nie do końca wspiera Rosję. Chińczycy są zaniepokojeni, że Moskwa prowadzi politykę, która nie do końca służy ich interesom. W tym sensie miało to służyć upomnieniu Rosjan i zakończyło się to pewnym sukcesem. Rosja jest Chinom potrzebna. Oba reżimy spaja jedna myśl. Rozumieją, że Zachód chce oba reżimy obalić. Pomoc militarna Chińczyków dla Rosja to czerwona linia, której oni nie chcą przekraczać.

