Rosjanie uciekają z kraju. Ruch na granicy z Finlandią "rośnie"

Fińskie służby graniczne podały, że w nocy ruch na południowo-wschodniej granicy kraju z Rosją "nasilił się". Przejścia te są jednymi z niewielu, którymi Rosjanie mogą jeszcze dostać się do Europy. Wzmożony ruch wynika z wczorajszej decyzji Władimira Putina o "częściowej" mobilizacji. Wielu Rosjan nie chce walczyć w Ukrainie, więc opuszcza kraj, by uniknąć wcielenia do armii.