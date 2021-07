Uchwała PiS o nepotyzmie. "Trudno mówić o jakiejś regule"

Uchwała PiS w sprawie nepotyzmu wywołała wiele kontrowersji i niejasności. Dotyczą one np. możliwości zatrudnienia w zarządzie spółek skarbu państwa członków PiS w przypadku wyjątkowej sytuacji zawodowej. O wyjaśnienie tych zawiłości w programie "Newsroom" WP poproszony został wiceminister aktywów państwowych. - Oczywiście każdy wyjątek nie jest regułą, więc trudno mówić o jakiejś regule dotyczącej wyjątków. Pewnie każda sytuacja, która miałaby być wyjątkowa, musiałaby być rozpatrywana indywidualnie - odpowiedział Artur Soboń. - Pan premier Kaczyńskie mówił o tym, co rozumiemy (…) jako ów wyjątek. To jest np. sytuacja, w której małżonek czy małżonka (polityka PiS - red.), który z powodu pełnionej funkcji musi pracować w Warszawie i wraz z rodziną przenosi się do Warszawy albo w całkiem inne miejsce Polski i tam pracuje dokładnie w tej samej specjalizacji w spółce, w której Skarb Państwa ma udziały. To oczywiście nie jest wtedy sytuacja, która byłaby przykładem nepotyzmu, tylko konieczności życiowej. Więc nie czyńmy z tego jakiegoś wyjątku, który miałby niby rozmontować system. On jest tylko po to, by nie traktować każdej sytuacji jednakowo stwierdził Artur Soboń. Jak zadeklarował, "nie ma żadnej taryfy ulgowej do tego, aby patrzeć przez palce".