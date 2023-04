Uchwała o obronie polskich lasów. I leśników

Posłowie zaapelowali także przy okazji o "zaprzestanie bezpodstawnych ataków na polskich leśników, prowadzących do podważania ich wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji mających doprowadzić do zmiany sposobu gospodarowania lasami w naszym kraju" - wskazano. "Sejm RP wzywa Radę Ministrów do podejmowania stosownych działań celem zachowania przez Rzeczpospolitą Polską wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach" - głosi uchwała.