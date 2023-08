"Uchronić Kaczyńskiego przed przegraną z Tuskiem". Pomysł PiS może świadczyć o strachu

W teorii każdy głos powinien znaczyć tyle samo, ale w praktyce różnice występują i to na kilku poziomach. Głosy oddane za granicą są przypisywane właśnie do Warszawy, a to oznacza, że nawet gdyby w kraju była idealnie równa frekwencja, to głosy ze stolicy i zagranicy będą mniej ważne. Reguła przypisywania głosów zagranicy do okręgu warszawskiego powstała, kiedy głosowali głównie dyplomaci, więc problem był znikomy.