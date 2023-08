Ubodzy Koreańczycy z północy zmuszeni do karmienia partyjnych budowlanych. Sąsiedzka straż rekwiruje zapasy

Jak dowiedział się "Daily NK", południowokoreańska gazeta podająca informacje z Północy, zaczerpnięte z własnych, tajnych źródeł, znów rekwirowana jest żywność. - Ryż był już zabierany w Sinuiju na początku tego miesiąca w celu wyżywienia zespołów członków partii, którzy wyjechali do prowincji Yanggang, aby budować tam domy na obszarach wiejskich. Teraz mieszkańcy okolic są ponownie zobowiązywani do ofiarowania żywności, co wywołuje niezadowolenie - ustaliła gazeta na podstawie doniesienia informatora z prowincji Północny Pyongan.