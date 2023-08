Tysiące dronów uderzy w Ukrainę. USA ujawniają plany Moskwy [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Czwartek to 540. dzień rosyjskiej inwazji. Do 2025 roku Rosja zamierza wyprodukować na potrzeby wojny około 6 tys. dronów Shahed-136 - alarmuje The Washington Post, powołując się na informacje od pracownika rosyjskiego zakładu produkującego bezzałogowce. Moskwie ma w tym pomóc Iran dostarczając niezębne części oraz dokumentację techniczną. David Albright, były inspektor ONZ ocenił, że jeśli ten plan się powiedzie, to w ciągu roku Rosja może być w stanie przejść z obecnych ataków z użyciem dziesiątek Shahedów do "bardziej regularnych ataków za pomocą setek bezzałogowców". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.