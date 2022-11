Tysiące Australijczyków zrzuciły odzież. Powód był bardzo ważny

Ma to związek z celem sesji. Kampania nakłaniać będzie Australijczyków do regularnych badań skóry pod kątem zmian o charakterze onkologicznym oraz do unikania mocnych naświetleń promieniami słonecznymi i stosowania kremów z mocnym filtrem podczas wypoczynku na plaży. Akcja to inicjatywa organizacji charytatywnej Skin Check Champions.