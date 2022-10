Australia w szoku. Lekarz: Tak, chciałem zabić 6-latkę

Prawnicy twierdzą, że 40-latka była dobrą matką i nie chciała zabić dziewczynki. Obrońcy powołują się m.in. na to, że starała się pomóc sześciolatce i opiekowała się nią najlepiej, jak potrafiła. W 2016 roku kobieta utworzyła zbiórkę na leczenie dziewczynki na platformie "GoFoundMe". Chciała zebrać 200 tys. dolarów, by pomóc swojemu dziecku. W ciągu kilku miesięcy udało się zgromadzić całą sumę. Ostatnie informacje, które zamieściła na platformie są z 2017 roku. Kobieta przekazała wówczas, że jej córka robi niewielkie postępy, co bardzo ją cieszy, ale bywa też, że jej stan się pogarsza, co "może być dość frustrujące".