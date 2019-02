Tymochowicz nie chce wracać do więzienia. "Nie mam żadnych zaburzeń"

Piotr Tymochowicz skazany za posiadanie pornografii z udziałem nieletnich złożył apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku. Były doradca Andrzeja Leppera i Janusza Palikota twierdzi, że jest niewinny i padł ofiarą politycznego spisku. Zdaniem sądu, oskarżony ma zaburzenia seksualne i powinien dokończyć odsiadkę.

Przypomnijmy, wyrok w sprawie Piotra Tymochowicza (zgodził się na podawanie pełnych danych) zapadł w listopadzie ubiegłego roku. Warszawski sąd skazał byłego doradcę na 3 lata pozbawienia wolności uznając go winnego "posiadania w celu rozpowszechniania" pornografii dziecięcej oraz winnego posiadania treści pornograficznych, które miał przewozić za granicę, m.in. do Kambodży i Japonii.

- Motywację czynów przypisanych oskarżonemu biegli upatrują w jego popędzie płciowym, zaburzeniach osobowości o cechach parafilnych oraz zaburzeniach pedofilnych. U oskarżonego występuje rys histrioniczny oraz narcystyczny. Prezentuje się on jako osoba oczekująca wiele uwagi, akceptacji i uczucia ze strony innych ludzi, domaga się skupienia tylko na sobie. Jego relacje są powierzchowne i niedojrzałe interpersonalnie. Może stosować zawoalowane i pokrętne sposoby, aby uzyskiwać pożądaną przez niego uwagę. Może odczuwać złość i rozżalenie, kiedy inni odpowiednio nie reagują. Ponadto u oskarżonego występuje tendencja do prezentowania się w korzystnym świetle oraz dyssymulacja rzeczywistych objawów, ponadto biegli wskazali na wyraźną potrzebę obronną - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

W rozmowie z Wirtualną Polską Piotr Tymochowicz mówi, że będzie do końca walczył o niewinność. – Nie mam żadnych zaburzeń. To jest absolutna bzdura.. Podczas badania, które rzekomo miało potwierdzić moje skłonności pedofilne, miałem kajdanki na nogach i zaufałem seksuologowi. Na siłę szukali czekogokolwiek. Rzekomym dowodem jest to, że mi podrzucano pen drivy ze zboczonymi materiałami. Po pierwsze - nie rozpoznaję większości, po drugie - nie były mi do niczego potrzebne, po trzecie ani ja, ani nikt nie mógł poznać co tam było – bo te pliki były odzyskiwane po uprzednim skasowaniu. Nie mam wątpliwości, że wyrok jest polityczny.