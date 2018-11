Finał sprawy Piotra Tymochowicza, który doradzał politykom. Jest decyzja sądu

Czekał na wyrok 13 miesięcy w areszcie. W końcu sąd wydał wyrok w sprawie Piotra Tymochowicz. Były ekspert od wizerunku został skazany na trzy lata więzienia.

Sam Tymochowicz nie przyznaje się do winy. - Do dziś nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje (...) Nie rozumiem, za co jestem w areszcie od 13 miesięcy. Czuję się skazany, chociaż nie zapadł jeszcze wyrok. Nie wchodziłem ani na zwykłe, ani na niezwykłe strony pornograficzne - zapewniał.