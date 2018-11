Koniec procesu Piotra T. Prokurator domaga się 4,5 roku więzienia

W piątek zostanie ogłoszony wyrok w sprawie Piotra T. Były doradca m. in. Andrzeja Leppera i Janusza Palikota jest oskarżony o "posiadanie w celu rozpowszechniania" plików z pornografią dziecięcą. Prokurator domaga się dla niego 4,5 roku więzienia.

- Do dziś nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje (...) Nie rozumiem, za co jestem w areszcie od 13 miesięcy. Czuję się skazany, chociaż nie zapadł jeszcze wyrok - mówił we wtorek w sądzie Piotr T., cytowany przez stołeczną "Gazetę Wyborczą". Zapewnił, że nie ma skłonności, które mu się wmawia. - Nie wchodziłem ani na zwykłe, ani na niezwykłe strony pornograficzne - przekonywał.