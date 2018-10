Piotr T.: służby związane z WSI szantażowały mnie od dawna

Proces Piotra T., znanego doradcy wizerunku politycznego zmierza do końca. W listopadzie najprawdopodobniej zapadnie wyrok. Na dzisiejszej rozprawie doradca twierdził, że padł ofiarą służb. Wymienił konkretne nazwiska.

Służby miały grozić Piotrowi T.

- Służby związane z WSI szantażowały mnie od lat, dlatego że nie zgodziłem się nigdy w swoim życiu na żadną współpracę z żadnymi służbami i za to byłem szykanowany. Po rozmowie z jednym oficerów dawnego WSI, dawano mi siedem dni życia, po tym jak odmówiłem im współpracy. Pan P. straszył mnie, że można mnie zniszczyć w dwojaki sposób: albo podrzucając mi narkotyki albo zarzucając mi pedofilię. Wiedział, że prowadziłem wtedy studio mody. Działo się to w 2001 roku. Później byłem szantażowany przez Adama Ch. i też pojawiały się podobne prośby. (..) Agenci służb straszyli mnie, że mnie zniszczą i wsadzą mnie do więzienia. Byłem straszony pozbawieniem życia i zdrowia mojej rodziny, w tym moich dzieci. I to był powód dla którego, chciałem umieścić swoje dzieci, daleko stąd – za granicą, na innym kontynencie. I to mi się udało – mówił Piotr T.