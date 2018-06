Rozpoczął się proces Piotra T. Okazuje się, że doradca polityków wciąż jest żonaty

Rozpoczął się proces znanego doradcy ds. wizerunku Piotra T., oskarżonego o posiadanie materiałów pedofilskich. Były współpracownik Andrzeja Leppera przyznał, że ma tylko średnie wykształcenie. W dodatku okazało się, że formalnie wciąż jest żonaty - rozwód z Florydy nie jest u nas ważny.

W warszawskim sądzie rozpoczął się proces Piotra T., znanego doradcy ds. wizerunku. Współpracował on m.in. z Andrzejem Lepperem, jest też bohaterem głośnego filmu dokumentalnego Marcela Łozińskiego pt. "Tak to się robi". T. jest oskarżony o posiadanie kilkuset filmów pornograficznych z udziałem dzieci, ok. czterech tysięcy plików z pornografią dziecięcą i dwóch filmów, na których dochodzi do "posługiwania się zwierzęciem". To wszystko, śledczy znaleźli w komputerze i na 14 pendrive’ach specjalisty od wizerunku politycznego.